https://news.day.az/world/1498200.html Междугородний поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов в Нидерландах
Междугородний поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов в Нидерландах
В нидерландской провинции Лимбург сошел с рельсов междугородний поезд с 250 пассажирами, заявляет портал NL Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
ЧП произошло между городами Верт и Хален. Большинство пассажиров возвращались с субботней ярмарки в Верте. По данным издания, пострадавших в результате инцидента нет.
Причины схода поезда с рельсов неизвестны. На месте работают городские службы. К месту инцидента прибыл запасной поезд, который доставил пассажиров в соседний город Сюстерен.
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