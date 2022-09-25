Междугородний поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов в Нидерландах

В нидерландской провинции Лимбург сошел с рельсов междугородний поезд с 250 пассажирами, заявляет портал NL Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

ЧП произошло между городами Верт и Хален. Большинство пассажиров возвращались с субботней ярмарки в Верте. По данным издания, пострадавших в результате инцидента нет.

Причины схода поезда с рельсов неизвестны. На месте работают городские службы. К месту инцидента прибыл запасной поезд, который доставил пассажиров в соседний город Сюстерен.