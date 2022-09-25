https://news.day.az/world/1498202.html Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие - ФОТО
В турецкой провинции Малатья произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, грузовой автомобиль столкнулся с легковым автомобилем в районе Акчадаг. В результате аварии пять человек погибли, один человек пострадал.
Сообщается, что пострадавший был доставлен в Государственную больницу района Акчадаг. Несмотря на вмешательство врачей, спасти его жизнь не удалось.
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