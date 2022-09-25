Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие

В турецкой провинции Малатья произошло ДТП с участием грузового автомобиля, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, грузовой автомобиль столкнулся с легковым автомобилем в районе Акчадаг. В результате аварии пять человек погибли, один человек пострадал.

Сообщается, что пострадавший был доставлен в Государственную больницу района Акчадаг. Несмотря на вмешательство врачей, спасти его жизнь не удалось.