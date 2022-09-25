Британия может провести реформу визовой системы для увеличения числа трудовых мигрантов

Британское правительство может увеличить прием трудовых мигрантов, чтобы справиться с острой нехваткой рабочих рук, сообщает газета The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, этот шаг может привести к первой конфликтной ситуации в кабмине премьер-министра Лиз Трасс, приступившего к исполнению обязанностей в начале сентября.

В материале утверждается, что в ближайшие недели новый премьер намерена увеличить лимит на привлечение сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства, а также расширить перечень профессий, на которые распространяется облегченная процедура получения рабочих виз.

В число таковых могут попасть специалисты по прокладке широкополосной сети интернета, чтобы выполнить обещание правительства к 2025 году сделать скоростной интернет доступным для 85% населения страны, уточнили в издании.

Британские власти, согласно данным газеты, могут смягчить требования к знанию английского языка, необходимого для получения рабочей визы.