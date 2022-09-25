Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол об урегулировании ситуации на границе

Подписан протокол об урегулировании последней ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщил глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев, передает Day.Az со ссылкой на Кабар.

Известно, что документ подписали главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов.

"Главная цель документа разрешение последнего конфликта на границе, ликвидация его последствий и недопущение новых конфликтов. На основе протокола даны соответствующие поручения органам местного самоуправления и силовым структурам, за их исполнением будем контролировать лично", - сказал он.

Встреча сторон прошла на КПП "Кызыл-Бель" сегодня, 25 сентября.