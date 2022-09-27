В Великобритании могут закрыться тысячи аптек

Высокая инфляция и недостаток финансирования со стороны Национальной службы здравоохранения (NHS) могут привести к закрытию тысяч аптек в Великобритании в течение ближайших двух лет. Об этом во вторник сообщила газета The Times со ссылкой на совместное исследование ученых из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы экономики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кумулятивный эффект инфляции может означать, что несколько тысяч аптек скоро будут вынуждены закрыться. Крупное сокращение числа аптек обернется нарушением поставок препаратов со стороны NHS и скажется на перспективах расширения системы предоставления медицинских услуг в амбулаторных условиях", - отмечается в нем.

Авторы работы подчеркивают, что кризисная ситуация в отрасли сложилась в результате "десятилетия сокращения" количества контрактов, заключаемых NHS с аптеками, и отказа увеличивать объем финансирования в соответствии с темпами инфляции. Указывается, что с 2018 года в Англии, где проживают 85% населения Соединенного Королевства, закрылись около 600 розничных аптек (5% от общего числа). На фоне нынешнего экономического кризиса ряд аптек уже отказался от некоторых видов услуг, в частности доставки препаратов на дом.

Сложившаяся ситуация, как добавило издание, ставит под сомнение программу британского правительства по увеличению роли аптек в системе здравоохранения в свете хронических проблем NHS. На прошлой неделе заместитель премьер-министра, глава Минздрава Великобритании Териз Коффи сообщила, что власти намерены наделить аптеки полномочиями, которые позволят им самостоятельно выписывать ряд препаратов, например противозачаточные таблетки. Как считает правительство, подобные меры должны разгрузить врачей общей практики в госучреждениях.

В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни вследствие кризиса на энергетических рынках в Европе. По официальным данным, инфляция в королевстве в августе составила 9,9% в годовом исчислении. Согласно последним оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может достичь 11%.