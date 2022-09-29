Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes

Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск поднялся на первую строчку списка из 400 самых состоятельных американцев по версии журнала Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Состояние Маска за год выросло более чем на $60 млрд и достигло $251 млрд.

Второе место занял прошлогодний лидер списка, глава онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос с показателем $151 млрд, тройку замкнул Билл Гейтс с состоянием в $106 млрд. Глава Oracle Ларри Эллисон занял четвертое место ($101 млрд), пятое - инвестор Уоррен Баффет ($97 млрд).

В десятке самых богатых американцев также оказались основатели Google Ларри Пейдж ($93 млрд) и Сергей Брин ($89 млрд), экс-гендиректор Microsoft Стив Баллмер ($83 млрд), бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ($76,8 млрд) и руководитель ритейлера Walmart Джим Уолтон ($57,9 млрд).

Впервые за долгое время из десятки выбыл основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший 11-е место с состоянием в $57,7 млрд.

Самым заметным новичком в списке стал нефтяной магнат Отри Стивенс ($10 млрд, 64-е место), а Дональд Трамп ($3,2 млрд, 343-е место) вернулся в рейтинг после годового отсутствия.

Forbes отмечает, что совокупное состояние 400 богатейших американцев за минувший год сократилось примерно на $500 млрд, до $4 трлн. Сильнее всего "обеднели" миллиардеры, представляющие технологический сектор - их состояние упало на $315 млрд.