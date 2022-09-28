Протестующие в Иране подожгли здания администрации города и банка

В иранском городе Чабахар разгневанные жители подожгли здание администрации.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Сообщается, что протесты, начавшиеся в знак протеста против изнасилования белуджской девушки командиром полиции и убийства 22-летней Махсы Амини после задержания полицией нравов, продолжаются уже 12 дней.

Недовольные граждане сначала подожгли пост дорожной полиции и напали на здание местного банка. После этого разгневанные жители собрались перед зданием администрации. Они забросали его камнями и подожгли.

Подчеркивается, что полиция и спецназ вели огонь непосредственно по людям. В результате среди участников акции есть погибшие и раненые. Информации об их точном количестве нет.