Британец отказался от обуви и год ходит босиком

Студент из Англии стал известен в своем родном городе и в соцсетях после того, как решил отказаться от обуви, пишет Oddity Central. Британец больше года ходит босиком и считает, что это было его лучшее решение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще год назад студент Кембриджа Джордж Вудвилл почти все время ходил в обуви, даже в помещениях, где остальные люди разувались. Но во время одной из прогулок 20-летний мужчина начал сомневаться в необходимости ношения кроссовок или ботинок. Вернувшись домой, британец, по своим словам, провел небольшое исследование и решил, что с обувью покончено навсегда.

"Мой первый опыт хождения без обуви был в ресторане, куда я пришел с матерью и дедушкой - и это были совсем другие ощущения", - вспоминает Джордж.

В итоге Вудвилл выбросил все свои 20 пар обуви и считает, что это было его лучшим решением. Впрочем, студент иногда сталкивается с трудностями. Например, его часто просят покинуть какое-нибудь помещение, куда он приходит босиком.

"Еще зимой поначалу было немного холодно. Но через некоторое время привыкаешь", - поделился он.