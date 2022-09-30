Новая Зеландия запрещает экспорт живых сельскохозяйственных животных
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Новая Зеландия запретит экспорт живых животных со следующего апреля, через два года после того, как шторм потопил судно для перевозки скота, в результате чего погиб 41 член экипажа и 6000 голов крупного рогатого скота, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гибель двух новозеландцев среди экипажа судна Gulf Livestock 1, затонувшего во время тайфуна в сентябре 2020 года, способствовала активизации движения за запрет экспорта живых овец и крупного рогатого скота.

Законопроект о поправках к защите животных был подписан в четверг, и правительство заявило, что он защитит репутацию Новой Зеландии, поскольку потребители становятся более этически сознательными. "Это защищает репутацию не только наших фермеров сейчас, но и фермеров будущего", - сказал министр сельского хозяйства Дэмиен О'Коннор. Об этом пишет The Guardian.

Экспорт живого мяса уже давно вызывает споры в Австралии и Новой Зеландии и является предметом долгосрочных кампаний со стороны групп по защите прав животных. Когда они идут не так, они часто приводят к тому, что тысячи животных тонут.

Также в этом году более 15 000 овец погибли после того, как в Судане затонуло судно для перевозки живых животных, а в 2020 году в результате опрокидывания судна утонули 14 000 овец. В 2021 году 3 000 голов крупного рогатого скота на три месяца оказались в море, в результате чего многие погибли, умерли, голодали или сильно обезвоживались.

Отмечается, что Новая Зеландия так удалена, что даже путешествие по самому лучшему сценарию часто бывает трудным для животных.