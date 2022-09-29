Памятник Елизавете II не появится на Трафальгарской площади

Памятник королеве Великобритании Елизавете II в обозримом будущем не появится в центре Лондона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление офиса мэра Лондона Садика Хана, передает Day.Az.

Ранее местные СМИ предположили, что конная статуя монарха займет один из четырех постаментов, установленных по углам Трафальгарской площади в середине XIX века.

"Четвертый постамент продолжит использоваться для показа новых работ мастеров мирового класса в обозримом будущем", - указали а офисе градоначальника. Там также отметили, что работы для четвертого постамента отобраны уже на четыре года вперед.