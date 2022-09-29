Расходы Эстонии на оборону впервые превысят лимит

Одним из основных приоритетов государственных бюджетов Эстонии станет комплексная национальная оборона, которая требует серьезных инвестиций, говорится в заявлении правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что за последние 30 лет Европа переживает крупнейший кризис безопасности. Поэтому расходы Эстонии на оборону в 2023 году впервые превысят лимит в €1 млрд. Согласно госбюджетной стратегии, Эстония инвестирует почти €2,5 млрд в оборонные закупки в 2023-2026 годах.

Ожидается, что к 2025 году у Эстонии появится действующая система противовоздушной обороны средней дальности. Также страна инвестирует в эти противотанковые средства, береговую оборону, ситуационную осведомленность и инфраструктуру, необходимую для увеличения присутствия союзников по НАТО. Также в 2023 году Эстония выделит €6 млн на привлечение добровольцев внутренней безопасности, широкомасштабную национальную оборону и поддержку сообществ и неправительственных организаций. Кроме того, Эстония инвестирует дополнительные €30 млн в повышение кибербезопасности.