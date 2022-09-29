Карл III раскритиковал сериал «Корона» о королевской семье

Король Великобритании Карл III негативно отреагировал на пятый сезон сериала "Корона", который повествует о жизни королевской семьи. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал друг монарха, он обеспокоен тем, что проект расскажет зрителям о его "мрачных годах", а также "излишне драматизирует" его бракоразводный процесс с принцессой Дианой. Также сын Елизаветы II попросил создателей сериала вставить в начале каждого эпизода дисклеймер, который будет пояснять, что это художественный проект, а не документальный фильм.

Пятый сезон сериала "Корона" выйдет 9 ноября. Действие пятого сезона будет разворачиваться в 1990-е годы, сюжет затронет развод принца Чарльза (Доминик Уэст) и принцессы Дианы (Элизабет Дебики).