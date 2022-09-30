В США потоп, вызванный ураганом, вымыл из гаража мужчины новый суперкар, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам владельца машины, она стоит более $1 млн.

Ураган "Иэн" обрушился на южное побережье США, вызвав разрушения в городах. Одним из пострадавших стал мужчина по имени Эрни, купивший недавно суперкар McLaren P1. Мужчина увидел, как его машину вымыло из гаража, после чего транспортное средство пустилось вплавь.

Американец потратил на покупку машины более $1 млн, но так и не успел насладиться управлением в полной мере. Мужчина надеется, что автомобиль получится восстановить, но все же сомневается в этом. После того, как Эрни опубликовал в соцсетях фото плывущей машины, люди выразили ему сочувствие.

"Мне очень жаль. Самое главное, чтобы вы и ваша семья были в безопасности. Молюсь за вас", - написал комментатор.