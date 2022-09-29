США расширили антииранские санкции

США ввели дополнительные санкции в отношении 10 организаций, связанных с иранской нефтегазовой промышленностью, а также нефтяного танкера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба Минфина США.

Как отметили в пресс-службе, подпавшие под новые ограничения компании расположены в Индии, Китае, ОАЭ и в самом Иране, но все они так или иначе аффилированы с иранскими юрлицами. Большинство компаний, подпавших под санкции, работают в нефтегазовой сфере.

"США принимают дальнейшие меры, чтобы подорвать попытки обойти санкции в отношении продаж иранской нефти и продуктов нефтехимической промышленности", - заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. "Поскольку Иран продолжает развивать свою ядерную программу в нарушение СВПД, мы будем продолжать расширять применение санкций в отношении продаж иранской нефти и продуктов нефтехимической промышленности", - добавил он.