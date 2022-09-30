https://news.day.az/world/1499401.html Камала Харрис назвала США "союзником Северной Кореи" - ВИДЕО
Камала Харрис назвала США "союзником Северной Кореи" - ВИДЕО
Вице-президент США Камала Харрис во время однодневного визита в Южную Корею оговорилась и назвала Соединенные Штаты союзником КНДР. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox News.
"Нас объединяют очень важные отношения, США - это союзник Республики Северная Корея. Это очень прочный и долговечный союз", - сказал вице-президент в ходе посещения демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями.
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