Камала Харрис назвала США "союзником Северной Кореи"

Вице-президент США Камала Харрис во время однодневного визита в Южную Корею оговорилась и назвала Соединенные Штаты союзником КНДР. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox News.

"Нас объединяют очень важные отношения, США - это союзник Республики Северная Корея. Это очень прочный и долговечный союз", - сказал вице-президент в ходе посещения демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями.