Первые жертвы урагана «Иан» во Флориде

В округе Шарлотт в американском штате Флорида шесть человек стали жертвами урагана "Иан". Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканалу CNN комиссар округа Крис Констанс.

"К сожалению, в настоящее время у нас есть шесть подтвержденных погибших. Сейчас все наши экипажи на месте, оценивают ущерб, проводят поиск и спасение", - сказал Констанс.

По его словам, последствия урагана "Иан" - это самая большая катастрофа, которую он когда-либо видел в жизни.

О том, в каком районе округа были зарегистрированы смертельные случаи, комиссар не сообщил.

Он также добавил, что четыре убежища пришлось эвакуировать из-за структурных повреждений, полученных во время урагана.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Флориды, в округах Шарлотт и Ли были спасены более 500 человек.