Первые жертвы урагана «Иан» во Флориде
В округе Шарлотт в американском штате Флорида шесть человек стали жертвами урагана "Иан". Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканалу CNN комиссар округа Крис Констанс.
"К сожалению, в настоящее время у нас есть шесть подтвержденных погибших. Сейчас все наши экипажи на месте, оценивают ущерб, проводят поиск и спасение", - сказал Констанс.
По его словам, последствия урагана "Иан" - это самая большая катастрофа, которую он когда-либо видел в жизни.
О том, в каком районе округа были зарегистрированы смертельные случаи, комиссар не сообщил.
Он также добавил, что четыре убежища пришлось эвакуировать из-за структурных повреждений, полученных во время урагана.
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Флориды, в округах Шарлотт и Ли были спасены более 500 человек.
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