Путин признал Херсонскую и Запорожскую области Украины независимыми территориями
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на канцелярию президента РФ.