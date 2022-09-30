https://news.day.az/world/1499409.html Путин признал Херсонскую и Запорожскую области Украины независимыми территориями - ФОТО
Путин признал Херсонскую и Запорожскую области Украины независимыми территориями - ФОТО
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на канцелярию президента РФ.
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