Мощный взрыв в Кабуле - много погибших
Не менее 20 человек погибли, еще 35 были ранены в результате взрыва, произошедшего в образовательном центре на западе Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al Jazeera, передает Day.Az.
Предварительно, к взрыву оказался причастен террорист-смертник. Информацию о связи террориста со случившимся предоставил источник агентства в сформированном радикальным движением "Талибан" временном афганском правительстве.
Официальных данных касательно произошедшего в столице Афганистана нет. Также нет сведений о степени тяжести пострадавших при взрыве в учреждении.
Представитель МВД Абдул Нафи Таккур, в свою очередь, подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре