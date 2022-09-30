Мощный взрыв в Кабуле

Не менее 20 человек погибли, еще 35 были ранены в результате взрыва, произошедшего в образовательном центре на западе Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al Jazeera, передает Day.Az.

Предварительно, к взрыву оказался причастен террорист-смертник. Информацию о связи террориста со случившимся предоставил источник агентства в сформированном радикальным движением "Талибан" временном афганском правительстве.

Официальных данных касательно произошедшего в столице Афганистана нет. Также нет сведений о степени тяжести пострадавших при взрыве в учреждении.

Представитель МВД Абдул Нафи Таккур, в свою очередь, подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.