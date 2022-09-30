Автомеханику ампутировали ноги после наезда машины клиентки

В прокуратуре Петропавловска-Камчатского утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против 46-летней жительницы города. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает региональная прокуратура.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в июле 2021 года женщина заехала в гаражный бокс для того, чтобы ее авто отремонтировали. Во время заезда в гараж ее машина наехала на 39-летнего мужчину, который регулировал командами и жестами движение автовладелицы.

В результате инцидента пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы, которые привели к ампутации ног.

Согласно делу, представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении морального и физического вреда на сумму более 5 миллионов рублей. Дело направили в мировой суд.