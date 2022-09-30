Автомеханику ампутировали ноги после наезда машины клиентки - ВИДЕО
В прокуратуре Петропавловска-Камчатского утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против 46-летней жительницы города. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает региональная прокуратура.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в июле 2021 года женщина заехала в гаражный бокс для того, чтобы ее авто отремонтировали. Во время заезда в гараж ее машина наехала на 39-летнего мужчину, который регулировал командами и жестами движение автовладелицы.
В результате инцидента пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы, которые привели к ампутации ног.
Согласно делу, представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении морального и физического вреда на сумму более 5 миллионов рублей. Дело направили в мировой суд.
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