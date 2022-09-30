https://news.day.az/world/1499467.html Взрыв в образовательном центре Кабула унес жизни 20 человек - ВИДЕО
Взрыв в образовательном центре Кабула унес жизни 20 человек - ВИДЕО
При взрыве в образовательном центре на западе Кабула погибли 20 человек, еще 35 получили ранения. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Аль-Джазира".
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по информации сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного афганского правительства, взрыв совершил террорист-смертник.
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