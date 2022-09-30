Взрыв в образовательном центре Кабула унес жизни 20 человек

При взрыве в образовательном центре на западе Кабула погибли 20 человек, еще 35 получили ранения. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Аль-Джазира".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по информации сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного афганского правительства, взрыв совершил террорист-смертник.