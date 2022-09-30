В Уфе вооруженный мужчина напал на сотрудницу продуктового магазина

В Уфе мужчина с ножом напал на сотрудницу продуктового магазина. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, нападение произошло в одном из супермаркетов микрорайона Инорс Калининского района. На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в черной куртке и кепке набросился на работницу магазина, попытался вытащить ее на улицу и несколько раз ударил о стеклянную дверь. На помощь россиянке пришел случайный посетитель супермаркета, который помог ей отбиться от нападавшего.

По данным Telegram-канала Mash Batash, нападение произошло после неудачной попытки кражи. Один злоумышленник должен был вынести продукты, а второй стоять у входа в магазин и следить, чтобы их преступная схема не раскрылась. Однако посетитель заметил вора и схватил его, не дав закончить задуманное. Тогда его подельник, стоявший "на шухере", набросился на сотрудницу магазина с ножом.

В настоящий момент правоохранительные органы занимаются поиском нападавшего.