Молдова рассчиталась с «Газпромом» за поставки топлива

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" полностью погасило задолженность перед "Газпромом" за поставки природного газа в сентябре. Размер авансовых выплат составил $23,898 млн, сообщил в своем Telegram-канале глава молдавской компании Вадим Чебан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оставшуюся часть аванса за сентябрь в размере $23,898 млн. Таким образом, компания при содействии правительства Республики Молдова исполнила свои платежные обязательства по авансу перед поставщиком природного газа", - сообщил Чебан.

В октябре 2021 года "Газпром" согласился продлить контракт на поставку газа в Молдову на следующие пять лет. Одним из условий нового соглашения была своевременная оплата топливных поставок не позже 20-го числа каждого месяца. Таким образом, "Молдовагаз" оплатила российской компании поставки за сентябрь на десять дней позже обозначенных сроков.

30 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика готова к прекращению поставок российского газа. Власти страны до сих пор не знают, продолжится ли экспорт "Газпрома" в страну в ближайшие месяцы. В противном случае, подчеркнула она, Молдова придется использовать для бесперебойного прохождения зимнего отопительного сезона собственные запасы газа.