Опубликована личная переписка между экс-главой Twitter и Илоном Маском

Бывший глава Twitter Джек Дорси вел личную переписку с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском еще до планов о покупке соцсети. Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на судебные документы, он в том числе обсуждал с Маском идею перехода на должность в совете директоров компании, передает Day.Az.

Согласно личным сообщениям, Дорси не был уверен в этом решении, однако достаточно долгое время обсуждал ее с Маском лично. Во время проведения переписки сам Дорси еще занимал пост в совете директоров Twitter. Позже Маск самостоятельно выразил готовность занять место в совете директоров Twitter, но затем отказался от этой идеи в пользу покупки соцсети.

Дорси в личной переписке был откровенен. Он называл позицию прочих членов совета директоров Twitter "полностью глупой и контрпродуктивной" и указывал на то, что члены совета директоров "чрезмерно опасаются любых рисков и видят в самом участии Маска в их деятельности резкое повышение рисков".

Экс-гендиректор также констатировал, что не обладает достаточным влиянием внутри собственной компании. "Я обладаю единственным голосом и только 3% акций Twitter, никаких привилегий", - признался топ-менеджер.

Дорси и Маск также обсуждали и идею о превращении компании в протокол с открытым исходным кодом, как электронная почта.