Власти Польши решили провести проверку бомбоубежищ

Польские ведомства, отвечающие за безопасность населения, проводят инвентаризацию бомбоубежищ в республике. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель польского министра внутренних дел Блажей Побожий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проводится инвентаризация таких мест, прежде всего силами МВД, а в основном Государственной пожарной охраны, которые находятся у нас в подчинении и проводится такой осмотр", - сказал он, напомнив, что не все убежища находятся в распоряжении государственных властей, часть - в распоряжении местных властей. "Но, конечно, и они будут проверены", - отметил Побожий.

Дискуссия о состоянии бомбоубежищ началась в польском обществе на фоне событий в Украине.