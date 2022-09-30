https://news.day.az/world/1499638.html Инфляция в Италии побила 37-летний рекорд
Инфляция в Италии побила 37-летний рекорд
Уровень роста потребительских цен в Италии в сентябре достиг 8,9%, что стало самым высоким показателем с 1985 года.
Информацию об этом опубликовала пресс-служба Национального института статистики (Istat) республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В августе потребительская корзина дорожала на 11,1% в годовом исчислении. Тогда это оказалось рекордом с 1983 года. В тот год показатель составлял 12,2%.
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