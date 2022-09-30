Швеция возобновила экспорт оружия в Турцию

Инспекция стратегической продукции (ISP) Швеции отменила запрет экспорта шведских военных товаров в Турцию, установленный в 2019 году после начала турецкой операции против курдских ополченцев отрядов народной самообороны на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, такой шаг сделан в рамках решения Швеции вступить в НАТО.

"Принимая во внимание изменившиеся условия политики обороны и безопасности, ISP после полного рассмотрения решил предоставить разрешение на последующие поставки шведской оборонной продукции в Турцию", - говорится в сообщении.