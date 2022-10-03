Первый леопард на полуострове Гамова попал на видео

Уникальные кадры пришли из Приморья. Там посетителю национального парка "Земля леопарда" удалось снять видео с редким диким дальневосточным леопардом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видно, как хищник спокойно лежит в зарослях, из чего эксперты сделали вывод, что зверь успешно освоился на новой территории - полуострове Гамова. Дело в том, что дальневосточные леопарды в прошлом веке оказались на грани полного исчезновения и пропали из многих мест обитания. И только сейчас хищники вновь стали возвращаться в одну из самых южных точек исторического ареала в России.

Специалисты надеются, что в дальнейшем полуостров Гамова станет новым домом для этого краснокнижного вида.