71-летний американец прошел пешком 4000 километров

71-летний мужчина из США прошел пешком 4000 километров, пишет NDTV. По словам американца, он давно мечтал преодолеть этот маршрут, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пожилого мужчину встретили супруги Аути и Крис, которые шли по той же Тихоокеанской тропе, что и пенсионер. Поступок пожилого американца так вдохновил мужа и жену, что они решили рассказать о своем новом знакомом пользователям соцсетей.

"Он достиг конечной тропы Тихоокеанского хребта, пройдя пешком 4000 километров. Немногие люди могут похвастаться таким подвигом, особенно в 71 год", - поделилась эмоциями пара.

Кроме того, Аути и Крис добавили, что пенсионер - один из тех людей, которые располагают к себе собеседников, будто вы знаете его всю жизнь.

"У него золотое сердце, добрейшая душа, непревзойденный оптимизм и сила духа", - добавили супруги.

Пользователи соцсетей тоже написали приятные слова в адрес пожилого путешественника.

"Этот человек живет своей лучшей жизнью", - восхитились комментаторы.