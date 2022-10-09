Пищевая промышленность в Нидерландах столкнулась с трудностями

Производители продуктов питания в Нидерландах столкнулись с финансовыми трудностями из-за роста цен на энергию. Компании получили гораздо меньше заказов в преддверии зимнего отопительного сезона, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на Федерацию голландской пищевой промышленности (FNLI), передает Day.Az.

"Активность в голландской промышленности сокращается впервые за два года. Производственные компании получили гораздо меньше заказов. Похолодание указывает на приближающийся экономический спад. Снижение в основном связано с высокими ценами на энергоносители и материалы, ухудшением экономических перспектив и неопределенностью", - говорится в материале.

Уровень деловой активности в королевстве по итогам сентября упал до 49 пунктов. Для сравнения, аналогичный показатель к концу августа составлял 52 пункта. Традиционно, степень индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде активности в промышленном и производственном секторах экономики, сообщается в статье.