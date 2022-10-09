Минобороны США заявило о дефиците новобранцев в американской армии

В Министерстве обороны США заявили, что армия страны столкнулась с 25-процентным дефицитом новобранцев. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в текущем году американская армия не смогла привлечь на службу около 15 тысяч солдат, несмотря на наличие различных бонусов и талонов на питание для военнослужащих.

"Армия будет поддерживать свою боеготовность и отвечать всем нашим требованиям национальной безопасности. Если проблемы с вербовкой сохранятся, мы будем использовать гвардию и резерв для усиления действующих сил, и, возможно, нам придется сокращать нашу силовую структуру", - сказал министр армии Кристин Вормут.