Tesla продала рекордное количество автомобилей

Компания Tesla отчиталась о продаже 343 830 автомобилей в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщает издание TechCrunch. Отмечается, что это рекордный показатель компании за все время ее существования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя продажи Tesla оказались высокими, они все равно не оправдали надежд Уолл-Стрит - инвесторы ожидали, что компания продаст от 358 до 371 тыс. электромобилей. При этом организация Илона Маска оказалась крайне близка к этим показателям - компания выпустила 365 923 автомобиля, но не смогла их вовремя доставить ретейлерам.

Как отметили в Tesla, настолько большой разрыв между производством и продажами был вызван проблемами в логистике.

"Поскольку объемы нашего производства продолжают расти, становится все сложнее обеспечить пропускную способность транспортных средств и разумную стоимость перевозок в эти пиковые для логистики недели", - гласит ответ компании.

Там также намекнули, что в будущем намерены превзойти показатель третьего квартала 2022 года.