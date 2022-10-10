Австралия объявляет о плане остановить вымирание и спасти 110 видов

План австралийского правительства по прекращению кризиса вымирания начнется с нацеливания на 110 приоритетных видов, включая многих из самых известных животных континента. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Независимые ученые составили список находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, а также 20 "приоритетных мест по сохранению биоразнообразия", таких как остров Кенгуру и Какаду.

Министр окружающей среды Таня Плиберсек опубликовала этот план. Она сказала, что план действий по исчезающим видам включает амбициозные цели, такие как предотвращение дальнейшего исчезновения растений или животных, а также защиту и сохранение не менее 30% территории Австралии в первозданном виде.

Независимые ученые в 110 приоритетных видов отобрали коал, вомбатов, несколько видов опоссумов, краснохвостого черного какаду, австралийского морского льва и кистехвостого каменного валлаби.

Рыбы, лягушки, рептилии и 30 растений также входят в список. Особо охранять планируется также Голубые горы, Австралийские Альпы, Западный Арнем, гигантские леса водорослей Тасмании и Норфолк.

Плиберсек сказала, что план действий будет направлять усилия по защите видов в течение следующего десятилетия.

"Наш нынешний подход не работает. Если мы будем продолжать делать то, что мы делали, мы будем продолжать получать те же результаты. Австралия - мировая столица вымирания млекопитающих", - указала глава ведомства.