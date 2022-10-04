Жених попытался спеть на свадьбе и случайно вывихнул локоть

На свадьбе в австралийском городе Сидней жених попытался исполнить серенаду для невесты и вывихнул локоть. На видео, снятое очевидцем, обратило внимание издание The Sun.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, жених Адам Куинн, решил с друзьями спеть для своей невесты Хелен. Через несколько секунд после начала выступления он случайно поскользнулся на танцполе, упал и получил вывих.

Мужчину увезли с места проведения свадьбы парамедики. Невеста в свадебном платье поехала с ним. Остаток вечера она провела в местном отделении экстренной помощи вместе с лежащим на больничной койке возлюбленным, которому вкололи морфий.

Женщина опубликовала в соцсети снимок, на котором виден ее муж с перевязанной рукой, подключенный к медицинским аппаратам. "В болезни и в здравии", - говорилось в подписи к фото.

На видео, записанном в больнице, Адам говорит: "Я пел классическую любовную песню и думал, что это очень романтично".

До свадьбы молодожены встречались шесть лет. У них есть полуторагодовалый сын.