Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на возможном снижении добычи ОПЕК+. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,45%, до 89,26 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 83,85 доллара.

В среду, 5 октября, в Вене состоится встреча ОПЕК+. На заседании альянс рассмотрит вариант сокращения добычи "черного золота" более чем на один миллион баррелей в сутки, сообщало в воскресенье агентство Блумберг. Это сообщение поддерживает рост котировок нефти.

"Мы видим значительную вероятность сокращения до одного миллиона баррелей", - цитирует агентство мнение старшего стратега по сырьевым товарам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).