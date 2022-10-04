Проблемы на мировых газовых рынках сохранятся в 2023 году, на фоне сокращения поставок газа из РФ в Европу и снижения спроса.

Об этом свидетельствуют данные последнего доклада Международного энергетического агентства, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно докладу, сокращение поставок российского газа привело к росту цен в Европе до рекордного уровня, а также изменило пути снабжения и вызвало дефицит в развивающихся странах.

Цены на природный газ в Европе и цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии побили новые рекорды в третьем квартале года. Это привело к снижению спроса на газ, популярными стали другие виды топлива, такие как уголь и нефть. В некоторых развивающихся странах из-за высоких цен произошли перебои в подаче электроэнергии.

В период с января по август этого года спрос на природный газ в Европе сократился на 10% по сравнению с тем же периодом 2021 года, в промышленности спрос снизился на 15%.

Европа компенсировала сокращение поставок российского газа увеличением импорта СПГ и закупкой газа из альтернативных источников, например, в Норвегии. За 8 месяцев с начала года спрос на СПГ в Европе увеличился на 65% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Спрос также сократился в Индии и Южной Корее, в Китае и Японии же остался неизменным. В то же время из-за увеличения спроса на электроэнергию, в частности в летний период, цены на природный газ в США достигли самого высокого уровня с 2008 года.

Ожидается, что в этом году мировое потребление природного газа сократится на 0,8% из-за ограничений поставок и высоких цен.

Согласно прогнозам, мировой спрос на природный газ вырастет на 0,4% в 2023 году, а напряженность на рынке газа сохранится в 2023 году. Несмотря на это, прогноз роста спроса остается неопределенным из-за позиции России в вопросе поставок газа и экономических последствий высоких цен.