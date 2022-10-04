Взрыв на химзаводе в Узбекистане

На химическом заводе в Ташкентской области Узбекистана произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сегодня примерно в 8:30 в цехе синтеза завода №5 предприятия Maxam Chirchiq в Чирчике Ташкентской области произошел пожар, который привел к взрыву.

На месте происшествия работает специальная техника МЧС, предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня.

О жертвах и пострадавших, а также разрушениях не сообщается.