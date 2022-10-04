Небывалый ажиотаж на заправках TotalEnergies во Франции

С тех пор, как TotalEnergies ввела 50-центовую скидку на топливо, заправочные станции французской нефтяной компании не справляются с наплывом клиентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в длинных очередях нередко возникали конфликты, некоторые АЗС не успевали пополнять запасы.

Цена бензина сейчас составляет около 1,35 евро, дизеля - 1,5 евро. В Total заявили, что это поможет сэкономить около 25 евро при покупке 50 литров.