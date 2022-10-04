Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом сообщает американский телеканал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, о своем намерении Байден заявил в частной беседе в Белом доме проповеднику Элу Шарптону, который является активистом за гражданские права чернокожих и бывшим советником Белого дома при президенте Бараке Обаме.

Как отмечает NBC, их разговор состоялся в сентябре. Проповедник в тот же день рассказал об этом своим сотрудникам Национальной сети действий в Вашингтоне.

"Я собираюсь сделать это снова", - сказал Байден Шарптону, имея в виду участие в президентских выборах.

Телеканал напоминает, что в 2020 году чернокожие избиратели сыграли ключевую роль в возвращении Байдена на праймериз демократов, отдав ему голоса для победы в Южной Каролине после того, как он не смог занять первое место в первых трех раундах голосования в Айове, Нью-Гэмпшире и Неваде.