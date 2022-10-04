Бунт в тюрьме в Эквадоре, есть погибшие

В результате столкновения между заключенными, вооруженными пистолетами и ножами, в тюрьме Латакунга в центральной части Эквадора погибли по меньшей мере 15 человек и 20 получили ранения, сообщают представители местных властей, передает Day.Az со ссылкой на trtworld.

Официальные лица приписывают боевые действия национальным и международным группировкам наркоторговцев, которые превратили тюрьмы этой южноамериканской страны в места неоднократных массовых убийств и борьбы за контроль над распространением наркотиков.

Национальная пенитенциарная служба Эквадора подтвердила число погибших в тюрьме Латакунга, расположенной в 80 км к югу от столицы страны Кито. В соцсетях были размещены видеоролики, на которых слышны выстрелы и крики заключенных.

По данным национальной пенитенциарной службы, в прошлом году в тюрьмах Эквадора было убито 316 заключенных. До последнего инцидента в 2022 году было зафиксировано 90 насильственных смертей. Самая страшная бойня произошла в сентябре прошлого года в тюрьме Литораль в Гуаякиле, где было убито 125 заключенных. Тюремная система Эквадора рассчитана примерно на 30 000 человек, но по состоянию на сентябрь в 53 тюрьмах содержалось около 35 000 заключенных.