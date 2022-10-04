В Иране протестующие подожгли дом офицера SEPAH

В иранском городе Исфахан сожгли дом офицера Корпуса стражей исламской революции (SEPAH), участвовавшего в разгоне протестующих.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Прошлой ночью разъяренные исфаханцы окружили и подожгли дом офицера SEPAH, который разгонял массовые протесты и, преследуя протестующих, открывал по ним огонь.

Отметим, что акции протеста, начавшиеся в Иране после смерти задержанной полицией нравов 22-летней Махсы Амини, продолжаются уже около трех недель.