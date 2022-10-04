https://news.day.az/world/1500480.html В Иране протестующие подожгли дом офицера SEPAH - ВИДЕО
В Иране протестующие подожгли дом офицера SEPAH - ВИДЕО
В иранском городе Исфахан сожгли дом офицера Корпуса стражей исламской революции (SEPAH), участвовавшего в разгоне протестующих.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Прошлой ночью разъяренные исфаханцы окружили и подожгли дом офицера SEPAH, который разгонял массовые протесты и, преследуя протестующих, открывал по ним огонь.
Отметим, что акции протеста, начавшиеся в Иране после смерти задержанной полицией нравов 22-летней Махсы Амини, продолжаются уже около трех недель.
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