В Польше колонна военной техники США попала в ДТП - ВИДЕО
Колонна американской военной техники, перевозившая боекомплект для РСЗО M142 Himars, попала в ДТП в Польше. Об этом сообщает Telegram-канал BelVestnik.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел 3 октября на трассе A4 около Вроцлава в Польше. Судя по видео, один из тягачей превысил скорость и въехал в заднюю часть двигавшейся впереди машины. Та, в свою очередь, по инерции ударила в кузов еще один большегруз.
На месте происшествия была перекрыта одна полоса движения. Груз, перевозимый американскими машинами, должен был быть перегружен в другие автомобили. Но позже оказалось, что американцы потребовали перекрыть всю проезжую часть.
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