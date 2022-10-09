Борьба с энергокризисом может стоить правительству Британии до £140 млрд

Расходы правительства премьер-министра Лиз Трасс, чтобы выполнить обещания о поддержке домохозяйств в условиях энергетического кризиса, могут составить до £140 млрд (около $150 млрд). Об этом сообщила британская газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывает издание со ссылкой на аналитиков компании Cornwall Insight, британским властям потребуется собрать "колоссальные средства", чтобы ограничить рост цен на электроэнергию. В зависимости от развития геополитической ситуации и погодных условий эта сумма может составить от £72 до 140 млрд. Ряд британских экспертов, опрошенных газетой, сомневаются в том, что правительству удастся обеспечить выделение необходимых финансовых ресурсов из бюджета. В этой связи "финансовые рынки испытывают тревогу", что на фоне высокой инфляции "экономическая ситуация в дальнейшем может ухудшиться", заключает издание.

В начале сентября премьер-министр Соединенного Королевства объявила о планах ограничить средний счет домохозяйств за электроэнергию на уровне в £2 500 (около $2 675). В рамках политики по борьбе с последствиями энергокризиса она также надеется заключить соглашения с крупными энергокомпаниями, включая Centrica и EDF Energy, в целях снижения оптовых цен на энергоресурсы.

Стремительный рост цен на топливо вынуждает британцев экономить и нормировать потребление электроэнергии. Цены на нее уже выросли в два раза по сравнению с 2021 годом. Средний счет за отопление с 1 октября составляет £2 500 (около $2 675), Великобритания рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.