Власти Таллина откажутся от салюта на Рождество и Новый год

Столица Эстонии будет встречать Рождество и Новый год без праздничных фейерверков, передает ERR. По информации портала, местные власти решили отказаться от салюта по соображениям экономии бюджетных средств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дух Рождества должен сохраниться, и 31 декабря будет большой праздник, но фейерверков не будет", - отметил мэр Таллина Михаил Кылварт.

Соответствующее решение появилось на фоне принятия мер по уменьшению потребления энергии со стороны местных властей. В частности, мэрия Таллина рассчитывает сэкономить миллионы евро за счет предельной температуры отопления в городских зданиях, школах и детских садах, а также сокращения иллюминаций в столице во время новогодних и рождественских праздников.