Французские предприятия обязали самостоятельно определять меры для экономии энергии
Предприятия во Франции должны будут самостоятельно определять меры, которые они будут принимать для экономии электроэнергии. Об этом сообщает RTL со ссылкой на заявление министра энергетического перехода Аньеса Панье-Рюнаше относительно предлагаемых правительством мер по экономии электричества, передает Day.Az.
Панье-Рюнаше уточнил, что власти не будут контролировать, кто какую установил температуру в помещении, предел в +19°C не является обязательной мерой.
При этом организации попросили снизить потребление энергии на 10%. Уточняется, что определенные шаги по экономии должны обговариваться на переговорах между администрацией предприятий и профсоюзами. А меры по сокращению энергопотребления должны обсуждать в муниципальных органах власти.
При этом Панье-Рюнаше отметила, что для некоторых организаций требуется высокая температура отопления, например, медучреждениям и детским садам. Но "в офисах снижение температуры отопления является вполне приемлемой мерой", добавила министр.
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