Американка с самыми длинными ногтями в мире не стрижет их 22 года

Жительница США с самыми длинными ногтями в мире не стрижет их уже 22 года. Из-за этого у нее появились трудности в быту, но американка не собирается записываться на маникюр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дайна Армстронг последний раз стригла ногти в 1997 году. После того как ее 16-летняя дочь Латиша скончалась во сне от приступа астмы, женщина пообещала, что больше не будет записываться на маникюр, так как раньше за ее ногтями ухаживал ребенок. К 2022 году длина ногтей американки составила 1,3 м, что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

"Я не могу открыть банку газировки без ножа. Подпиливание и полировка каждого ногтя занимает 10 часов", - жалуется на трудности Армстронг.

Став рекордсменкой, Дайна посвятила свое достижение Латише, которая была начинающим мастером маникюра. Армстронг гордится своими ногтями и с уверенностью заявляет, что никогда их не отстрижет.