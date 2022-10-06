Рыбак упал за борт судна, провел в океане 12 часов и выжил

В Малайзии 40-летний мужчина, упавший за борт рыболовецкого судна, провел 12 часов в океане, цепляясь за пластиковую бочку, и выжил. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индонезийский рыбак по имени Катур упал в воду около восьми часов вечера в воскресенье, 2 октября, недалеко от берегов малазийского острова Сибу. Коллеги заметили его исчезновение только около полуночи и сразу же подняли тревогу.

Морская полиция и береговая охрана немедленно начали поисковую операцию, к которой были привлечены рыболовецкие суда, находившиеся в районе происшествия. Обнаружить Катура удалось только около 11 часов утра следующего дня. По оценкам спасателей, за это время его отнесло от места падения на 9.3 морские мили (17,2 километра).

Мужчину, который сумел удержаться на плаву благодаря пластиковой бочке, доставили в ближайшую больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь.