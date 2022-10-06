Таксист избил пассажира битой за «проявление нежных чувств» к девушке

Во Владикавказе задержан 38-летний водитель такси, который ударил по голове бейсбольной битой своего клиента и нанес ему тяжелые травмы, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии. Инцидент произошел ночью, пассажирами такси были молодой человек и девушка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Таксист негативно отреагировал на проявление нежных чувств между парнем и девушкой и сделал замечание. Словесная перепалка закончилась рукоприкладством - водитель такси высадил клиентов и нанес битой несколько ударов парню по голове и скрылся", - отмечается в сообщении республиканской полиции.

Также конфликт оказался зафиксирован камерой наблюдения. Против водителя такси возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет заключения.