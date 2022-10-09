Университеты Польши вводят частично удаленное обучение

Польские университеты принимают решения о переходе на частичное удаленное обучение из-за высоких цен на электроэнергию, сообщает пресс-служба Ягеллонского и Белостокского университетов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ректор Ягеллонского университета в Кракове принял решение о вводе пяти периодов по несколько дней, в которые студенты будут обучаться дистанционно, притом что администрация вуза получила данные о повышении счетов за электричество на 700%.

Пресс-секретарь университета в Белостоке Катажина Дзедзик, в свою очередь, также заявила о переходе на дистанционный режим в период между рождественскими каникулами и зимней сессией.

"Благодаря этому в значительной части наших зданий и помещений мы сможем значительно сократить расходы на электроэнергию и отопление", - сказала она.