Небогатые британцы рассказали, как выживают без отопления с дорогой электроэнергией

Британцы рассказали The Guardian о своих попытках согреться и сократить расходы на электроэнергию после повышения цен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Великобритании после повышения цен на энергоносители с 1 октября многие потребители воздерживаются от включения центрального отопления, пытаясь снизить расходы.

64-летняя уборщица Джо Лав живет в 200-летнем коттедже в Пембрукшире, который протекает, в этом году без отопления она планирует продержаться до конца ноября. "Я могу обходиться без обогрева, пока температура окружающей среды не упадет ниже 13°C, - говорит она. - Здесь всегда влажно, поэтому, когда в доме прохладно, всегда становится очень сыро".

Джо Лав работает уборщицей на праздниках, работа сезонная, ее доход резко уменьшается зимой. Чтобы выдержать холод в своем доме она носит халат, пуховик и шапку.

"Я изо всех сил буду стараться не включать отопление. Я пытаюсь использовать как можно меньше энергии сейчас, чтобы к январским холодам у меня был запас по деньгам. Я решила смотреть телевизор только один час вечером и ложиться спать в 20:30. Я никогда раньше не делала ничего подобного - это безумие", - указала британка.

Кэрол Энн Кроуфорд, 67-летний тренер по риторике из Эдинбурга, постоянно следит за умным счетчиком, когда включает любой электроприбор. "Некоторое поведение, вероятно, разумно, например, наполнение чайника водой только на одну чашку", - говорит она. Она отметила, что телевизор потребляет довольно много энергии.

Кроуфорд обычно включала отопление к середине сентября, в этом году она планирует не включать его как можно дольше.

"Это действительно зависит от температуры - по вечерам становится довольно холодно, возможно, мне придется включить отопление через пару недель. Меня пугает перспектива огромных счетов, хотя в последний раз, когда я смотрела, я израсходовала электроэнергии 200 фунтов (около 13 500 руб.).

Кроуфорд указала, что боится замерзания труб по мере того, как становится холоднее. Она добавила: "Я все еще работаю и зарабатываю достаточно хорошие деньги, но поскольку все так боятся счетов, я думаю, что это повлияло и на меня, и я думаю о том, как я могу сэкономить. Я собиралась скоро уйти на пенсию, но передумала".

58-летний Дэвид Култхард из Северного Йоркшира рассказал, что неохотно прибегает к использованию дровяной печи для обогрева своего дома и купил дров на 200 фунтов стерлингов.

"Наши счета за электричество за последние 12 месяцев в среднем составляли около 140 фунтов стерлингов (около 9500 руб.) в месяц, но в зимние месяцы они приближались к 250 фунтам стерлингов (около 17 000 руб.), и это казалось неправильным", - говорит он, - Поэтому я решил приобрести дровяную печь, чтобы обогревать дом более эффективно. Мне не нравится использовать слишком много древесины, так как она выбрасывает накопленный углерод в атмосферу и твердые частицы, которые способствуют загрязнению воздуха, но в этом году я не вижу другого выбора".