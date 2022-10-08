Американец расстрелял воров
Depozit faizini öncədən al!

Мужик расстрелял воров, которые пытались утащить деталь его машины.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Работяга из США начал палить по наглецам из ружья - правда, пейнтбольного. Машина осталась цела, воры усвоили свой урок, а мужик обошёлся без уголовки