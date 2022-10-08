https://news.day.az/world/1501414.html Американец расстрелял воров - ВИДЕО
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Американец расстрелял воров - ВИДЕО
Мужик расстрелял воров, которые пытались утащить деталь его машины.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Работяга из США начал палить по наглецам из ружья - правда, пейнтбольного. Машина осталась цела, воры усвоили свой урок, а мужик обошёлся без уголовки
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